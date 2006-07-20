Продукты отечественной генной инженерии начнут применяться не раньше, чем через 10 лет

Топор в руках Раскольникова - орудие убийства, в руках плотника - инструмент созидания. Примерно так рассуждали специалисты, когда речь зашла о генно-инженерной деятельности в стране.

И решили, залог биобезопасности - буква закона. Документ, который регулирует эту сферу, вступил в силу в начале июля.

Сейчас у белорусских специалистов-генетиков несколько разработок. Самая разрекламированная - сорт картофеля, который будет не по вкусу колорадскому жуку. Правда, пока насекомое лично сможет в этом убедиться пройдет как минимум пять-десять лет. Работа над созданием генного материала - процесс высокотехнологичный, требует большого количества исследований на безвредность для человека и окружающей среды.

Модифицированные продукты в Беларуси не запрещены. На наличие трансгенов исследуют, как правило, сою, кукурузу и картофель. Проверка всех продуктов питания повлечет увеличение их стоимости.

На белорусских прилавках генно-модифицированных продуктов - сотая доля процента. Но привезенные из-за рубежа, - те же кукуруза и соя, - жестко контролируются.