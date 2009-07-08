Продолжит ли Беловежская пуща борьбу за титул чуда света, станет известно 9 июля

Информация о 77 номинантах, прошедших в следующий тур, появится на официальном сайте международного интернет-конкурса.

Как сообщается на сайте, 77 объектов подвергнутся пристрастной оценке экспертной группы международного конкурса. А 21 июля станут известны 28 финалистов, после чего вновь будет объявлено интернет-голосование.

По 28 финалистам в течение нынешнего и 2010 года продлится голосование, и лишь в 2011 году станет известен итог — будут названы новые 7 чудес света.

Организатор этого конкурса — швецарский фонд New 7 Wonders Foundation («Новые 7 чудес света»). Цель проекта — создание списка 7 чудес природы. Участником проекта может стать каждый пользователь Интернета, отдав свой голос за того или иного номинанта.

Природные достопримечательности мира распределены по семи категориям: ландшафты, острова, горные образования, вулканы, национальные парки, леса, морские образования.

Первый этап этого необычного конкурса закончился в декабре 2008 года. Из более 400 объектов из 224 стран в очередной тур прошел 261 участник. В том числе и Беловежская пуща, а также еще два белорусских природных объекта — река Днепр и озеро Нарочь. 7 июля завершился второй этап голосования, сообщает БЕЛТА.