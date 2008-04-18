Продолжается работа по минимизации последствий катастрофы на ЧАЭС

650 миллиардов рублей будет направлено в этом году на выполнение правительственной программы по минимизации последствий катастрофы на ЧАЭС. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя Постоянной комиссии по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию Палаты представителей Национального собрания Беларуси Николай Сергиенко. Нынешняя, рассчитанная до 2010 года, уже четвертая программа правительства в этой области.