Продолжается рабочая поездка Президента Беларуси по регионам, пострадавшим от Чернобыльской аварии

Это не только дань памяти жертвам Чернобыльской катастрофы. Александр Лукашенко также знакомится с социально-экономическом развитием пострадавших территорий. Один из приоритетов государственной политики на данном этапе - это возвращение к жизни загрязненных регионов страны.

Как заявил глава государства 26 апреля, общаясь с жителями Быховского района, сегодня наступил новый этап в решении чернобыльской проблемы. Ставка делается на переход от реабилитации к развитию этих территорий. На это направлена и новая государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2006-2010 годы. Ее главные приоритеты - восстановление здоровья и повышение качества жизни. На эти цели до конца десятилетия государство выделит 1,5 миллиарда долларов, при чем тратиться эти деньги должны будут по-новому. Концентрация средств, а не распыление их - вот тактика, которую выбирает Беларусь на ближайшие годы.

Сегодня, как подчеркнул Александр Лукашенко, это создание экономической базы, которое в свою очередь станет толчком к развитию социальному. И яркий пример тому - предприятия в Быховском районе, которые посетил 26 глава государства. Это на 100% частный капитал, молодые предприятия, которые работают всего несколько лет, и за этот короткий период они показали свою невероятную эффективность.

Сегодня в Петриковском районе Президент посетит сразу несколько предприятий, в агрохозяйстве ознакомится с выполнение поручений, данных им ранее.