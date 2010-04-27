Продолжается рабочая поездка главы государства по регионам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС

Накануне Президент побывал в Чериковском районе Могилевской области, где посетил СПК «Езерский». Сегодня глава государства направился в Гомельскую область.

Евгений Горин, корреспондет СТВ:

Есть несколько тем, которые сегодня, наверняка, будут в центре внимания главы государства. Во-первых, продолжение вчерашнего разговора о развитии в районных центрах молочно-товарных производств. В Петрикове, как раз, появилась одна такая ферма.

Во-вторых, для Гомельщины, как никогда, актуален вопрос возвращение в севооборот ранее мелиорированных земель. Разговор может состояться на полях населенного пункта Дорошевичи.

Здесь же, неподалеку, деревня и агрогородок Лясковичи. Александр Лукашенко бывал уже здесь. Последний раз – в августе прошлого года. Кстати, здесь он поставил ряд задач по мелиорации, развития туристической инфраструктуры Полесья, в частности, создании так называемого «Золотого кольца Гомельщины».

Дело в том, что здесь расположен национальный парк «Припятский», на базе лесоохтничего хозяйства «Лясковичи». И в прошлом году выручка от туристов составила два миллиарда рублей. Здесь отдохнули 11 тысяч туристов, в том числе и иностранцев. Захотели они насладиться уникальным объектом – так называем «Припятским сафари» – на четырех тысячах гектаров созданы уникальные условия для демонстрации диких животных в естественной среде.

Словом, возможных тем, которые могут быть подняты Президентом предостаточно. Ожидается, что Александр Лукашенко пообщается с местными жителями – это будет, скорее всего, логическое продолжение вчерашнего большого живого диалога с жителями Могилевской области, которые живут и работают на загрязненных территориях.