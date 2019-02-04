Продолжается проверка боевой готовности в белорусской армии

Новости Беларуси. В белорусской армии продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей: военнообязанные призываются из запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 200 человек поступили в 51-ю гвардейскую артиллерийскую бригаду. Для многих такое развитие событий стало неожиданностью, но запасники с пониманием и полной готовностью берутся за решение задач по укреплению обороноспособности страны.

Александр Чугай, военнообязанный:

Довольно интересно посмотреть. Тем более, что служил я 20 лет назад, посмотреть, как изменилась армия. Со временем забывается всё, чему тебя учили раньше, и это надо освежать в памяти.