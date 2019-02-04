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Продолжается проверка боевой готовности в белорусской армии

04 февраля 2019 07:20
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Новости Беларуси. В белорусской армии продолжается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей: военнообязанные призываются из запаса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжается проверка боевой готовности в белорусской армии-1

Порядка 200 человек поступили в 51-ю гвардейскую артиллерийскую бригаду. Для многих такое развитие событий стало неожиданностью, но запасники с пониманием и полной готовностью берутся за решение задач по укреплению обороноспособности страны.

Продолжается проверка боевой готовности в белорусской армии-4

Александр Чугай, военнообязанный:
Довольно интересно посмотреть. Тем более, что служил я 20 лет назад, посмотреть, как изменилась армия. Со временем забывается всё, чему тебя учили раньше, и это надо освежать в памяти.

Продолжается проверка боевой готовности в белорусской армии-7

В свою очередь, личный состав 120-й отдельной механизированной бригады приступил к совершению марша комбинированным способом в назначенный район. Подразделения 11-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной воздушно-десантной бригады готовятся к совершению марша в пункты постоянной дислокации. Для выполнения поставленных учебно-боевых задач задействованы полигоны по всей Беларуси.

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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