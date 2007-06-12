Продолжается летняя призывная кампания

В военкоматах завершился отбор новобранцев. На этот раз армейский строй пополнят почти 10 тысяч человек.

Три тысячи молодых людей будут направлены на службу в резерве. Всего через призывные комиссии прошли более 40 тысяч юношей. Около 17 тысяч призывников получили отсрочку от службы. Впервые на военную службу призовут граждан, прошедших обучение на военных факультетах и кафедрах высших учебных заведений по курсу младших специалистов и командиров.

Стала более тщательной и система отбора призывников военкоматами и призывными комиссиями. Если до 2006 года белорусские военкоматы использовали систему оценки состояния здоровья новобранцев по пяти степеням годности, то теперь существует лишь три таких степени. Показатели годности существенно ужесточены.

Если возникают сомнения о состоянии здоровья призывника или жалобы с его стороны, решением медицинской комиссии района он направляется на углубленное специализированное медицинское обследование. Вособо спорных случаях призывники проходят центральную военно-врачебную комиссию при 432-м военном госпитале, сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба - заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Игорь Глод.