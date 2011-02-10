Продлить жизнь «хрущёвок» можно за счёт надстраивания нескольких этажей

Решить проблему ветхих пятиэтажек в Минске помогут московские архитекторы.

Продлить жизнь так называемых хрущёвок можно за счёт надстраивания нескольких этажей. Именно такой выход из положения представили градостроителям российские коллеги. Этот способ позволит избежать сноса и серьёзно сократит затраты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владлен Сухорослов, заместитель генерального директора Московского научно-исследовательского института типологии и экспериментального проектирования:

Это решает вопросы полного комплексного капитального ремонта этих зданий, утепления по существующим нормативам, получения повышенного комфорта.

Михаил Гаухфельд, главный архитектор УП «Минскпроект»:

Это прежде всего районы улиц Карла Либкнехта, Волгоградской, Орловской.