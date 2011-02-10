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Продлить жизнь «хрущёвок» можно за счёт надстраивания нескольких этажей

10 февраля 2011 18:50
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Решить проблему ветхих пятиэтажек в Минске помогут московские архитекторы.

Продлить жизнь так называемых хрущёвок можно за счёт надстраивания нескольких этажей. Именно такой выход из положения представили градостроителям российские коллеги. Этот способ позволит избежать сноса и серьёзно сократит затраты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владлен Сухорослов, заместитель генерального директора Московского научно-исследовательского института типологии и экспериментального проектирования:
Это решает вопросы полного комплексного капитального ремонта этих зданий, утепления по существующим нормативам, получения повышенного комфорта.

Михаил Гаухфельд, главный архитектор УП «Минскпроект»:
Это прежде всего районы улиц Карла Либкнехта, Волгоградской, Орловской.

Продлить жизнь «хрущёвок» можно за счёт надстраивания нескольких этажей

Продлить жизнь «хрущёвок» можно за счёт надстраивания нескольких этажей

Продлить жизнь «хрущёвок» можно за счёт надстраивания нескольких этажей

Продлить жизнь «хрущёвок» можно за счёт надстраивания нескольких этажей

Продлить жизнь «хрущёвок» можно за счёт надстраивания нескольких этажей

# общество # Фотофакт

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