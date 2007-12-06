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Продемонстрировать навыки вождения за 20 минут

06 декабря 2007 08:51
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Именно столько времени с сегодняшнего дня отводится учащимся автошкол, чтобы продемонстрировать навыки вождения. Теперь не надо будет выполнять элементы на автодроме, кроме эстакады. А если в первые минуты начинающий водитель допустит грубые ошибки, экзаменовка может быть прервана. Эти и другие изменения заложены в постановлении МВД. Их основная цель - проверка в первую очередь практических навыков вождения. При этом акцент сделан на самые важные элементы, от которых зависит безопасность дорожного движения.
# общество

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