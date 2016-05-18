Продажу алкоголя ограничат в дни последних звонков и выпускных на Минщине

Новости Беларуси. Дни трезвости в столичном регионе. Последние звонки и выпускные вечера в Минской области пройдут на волне здорового образа жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продажу алкоголя в дни прощания со школой запретили во всех объектах розничной торговли. Решение принято в целях профилактики правонарушений, которыми грешат молодые люди, находясь в нетрезвом состоянии.

В прошлом году выпускные безрадостно закончились для десятка недавних учеников. Для предотвращения подобных случаев сотрудники милиции на праздники усилят контроль в общественных местах.