Продажные переходы

Столичные подземки неумолимо превращаются в гастрономические ряды. Однако вскоре ситуация может в корне измениться.

Городские власти планируют достать торговлю из-под земли. И речь не только о продавцах-нелегалах.

Сегодня переходы минского ж\д вокзала напоминают скорее свободную экономическую зону. Вдоль стен - шеренги лотков, витрин и холодильников. Но банки с самодеятельными разносолами здесь уже не так актуальны. И дело тут не в отсутствии спроса и даже не в конкуренции с более приглядным продуктом. Уж больно звучно в местном тоннеле эхо борьбы с псевдо-предпринимательством.

Столичный вокзал сегодня - не только транспортная, но и своего рода пешеходная артерия. Каждый день в эти переходы спускаются более полумиллиона человек. Если предположить, что хотя бы каждый пятый раскроет свой кошелек перед подземной торговлей, реально представить, насколько насижены эти места.

С одной стороны - наличие у продавцов разрешений и лицензий на торговлю, с другой - несоответствие логичному предназначению подземки и сомнительная санитарная безопасность. Если и дешево, то уж точно сердито.

Бизнес бывает разных калибров. Только в столице в 2006 году зафиксировали более 900 правонарушений реализаторов-нелегалов. Случится ли тотальное переселение торговли из подземелий, пока вопрос открытый. А сегодня в тоннеле свежий гастрономический десант.