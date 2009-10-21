Продан лондонский аэропорт Гэтвик

Компания British Airports Authority (BAA) продала аэропорт Гэтвик за 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (2,5 миллиарда долларов США).

Соглашение о продаже Гэтвика, расположенного около Лондона, BAA заключила с инвестиционной компанией Global Infrastructure Partners, которой принадлежит небольшой аэропорт Лондон-Сити в одном из районов столицы Великобритании. 21 октября сделку одобрила Британская Антимонопольная комиссия, передает Lenta.ru.

В 2008 году Британская Антимонопольная комиссия обязала BAA - крупнейшую в мире компанию-оператора аэропортов - в течение двух лет выставить на продажу три из семи принадлежащих ей в Великобритании аэропортов - лондонские Гэтвик и Стэнстед, а также аэропорт в Эдинбурге или в Глазго. Антимонопольная комиссия сочла, что контроль BAA над излишне большой долей рынка ведет к ущемлению прав пассажиров и авиаперевозчиков.

О намерении продать Гэтвик BAA объявила в сентябре 2008 года, оценив тогда аэропорт, являющийся одним из самых загруженных в Европе, в 2-3 миллиарда фунтов стерлингов. Еще до того, как Гэтвик был официально выставлен на продажу, о намерении принять участие в борьбе за него заявила авиакомпания Ричарда Брэнсона Virgin Atlantic.