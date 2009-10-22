Продан единственный сохранившийся флаг Трафальгарской битвы

Единственный сохранившийся флаг Трафальгарской битвы продан в Лондоне на аукционе за 320 тысяч фунтов стерлингов.

Это более чем в 20 раз превысило первоначальную стоимость лота. С учетом начисления 20% комиссионных устроителям аукциона реликвия обойдется покупателю в 384 тысячи фунтов.

Как отметил организатор аукциона Чарльз Миллер, "этот флаг является уникальным и почитаемым артефактом, связанным с величайшим морским сражением всех времен".

Проданный "Юнион Джек" развевался на мачте корабля "Спартанец", который входил в соединение под командованием вице-адмирала Горацио Нельсона. Считается, что это единственный дошедший до нас флаг с кораблей, участвовавших в Трафальгарском сражении (1805 год), в ходе которого британская эскадра Нельсона разгромила в Атлантическом океане при мысе Трафальгар соединенный флот Франции и Испании.

После сражения команда "Спартанца" вручила пробитый пулями и осколками ядер флаг своему командиру - лейтенанту Джеймсу Клефану. С тех пор эта святыня постоянно хранилась в семье Клефанов. Однако в этом году потомки лейтенанта решили ее продать.

Торги были приурочены к отмечаемому 21 октября в Великобритании дню Трафальгарской битвы, сообщает NEWSru.com.