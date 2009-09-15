Продал машину – заявил об угоне

В Минске задержали мошенника, который пытался нажиться с помощью личного транспорта.

Владелец одной из строительных компаний продал автомобиль, а после заявил об угоне новой дорогостоящей машины. Для проверки информации страховые агенты обратились в милицию. Через несколько дней заявителя и сообщников задержали.

Мошеннику грозит до 15 лет лишения свободы.

- Гражданин решил поправить финансовые дела и заявил, что вместе с автомобилем пропало 9 тыс. долларов и личные вещи. Общая сумма причиненного ущерба составила 143 миллиона 500 тыс. рублей, - сообщил Геннадий Нестерович, сотрудник отдела уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома.