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Процесс таможенного оформления в Беларуси упрощается

01 февраля 2012 06:23
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Вместе с внедрением системы электронного декларирования товаров упраздняются шесть пунктов таможенного оформления – те, которые недостаточно загружены.

Личный состав этих пунктов переведут на приграничные с целью сокращения очередей. Перевозчики, в свою очередь, смогут задекларировать ввезенный товар по Интернету – без его непосредственного размещения на таможне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Орловский, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
Ведомственные пункты таможенного оформления с небольшой загрузкой упраздняются, оформление производится в крупных пунктах, в том числе созданных в товарно-логистических центрах. При этом, предоставление бумажных документов не требуется. Субъекты хозяйствования оформляют свои товары в крупных пунктах таможенного оформления, где созданы все соответствующие условия.

# общество # Белоруссия

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