Процесс таможенного оформления в Беларуси упрощается

Вместе с внедрением системы электронного декларирования товаров упраздняются шесть пунктов таможенного оформления – те, которые недостаточно загружены.



Личный состав этих пунктов переведут на приграничные с целью сокращения очередей. Перевозчики, в свою очередь, смогут задекларировать ввезенный товар по Интернету – без его непосредственного размещения на таможне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Владимир Орловский, начальник управления организации таможенного контроля Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Ведомственные пункты таможенного оформления с небольшой загрузкой упраздняются, оформление производится в крупных пунктах, в том числе созданных в товарно-логистических центрах. При этом, предоставление бумажных документов не требуется. Субъекты хозяйствования оформляют свои товары в крупных пунктах таможенного оформления, где созданы все соответствующие условия.