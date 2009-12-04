Процентные ставки по выдаваемым в Беларуси кредитам в 2010 году будут снижаться

Об этом сообщил заместитель председателя правления Национального банка Николай Лузгин на заседании Совета по развитию предпринимательства в Беларуси.

Запланировано, что в 2010 году ставка рефинансирования будет установлена в пределах от 9% до 12%, а ставка по новым кредитам, выдаваемым в белорусских рублях, будет на уровне от 12% до 15% годовых.

Заместитель председателя правления Нацбанка отметил, что в сложных условиях проводилась политика, направленная на повышение процентных ставок по рублевым депозитам и на их сдерживание по валютным депозитам, в первую очередь населению.

Так, в отношении валютных депозитов населению белорусским банкам было рекомендовано придерживаться максимальной ставки на уровне 8% годовых, а в отношении рублевых депозитов наоборот рекомендовалось повышать процентные ставки.

Николай Лузгин напомнил, что с 1 декабря текущего года Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 13,5% годовых. Это должно в некоторой мере повлиять на снижение в будущем процентных ставок как по кредитам, так и по депозитам, передает корреспондент БЕЛТА.