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Процедура согласования перепланировки квартир упрощаться не будет

17 мая 2006 13:28
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Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. Без соответствующего разрешения граждане смогут выполнить определенную часть работ, связанную с заменой дверей, полового покрытия, устройства подвесных потолков без затрагивания инженерных коммуникаций и несущих элементов. Некоторые вопросы будут решаться при посещении архитекторов на местах. Более серьезные переустройства с изменением схем теплоснабжения, несущих стен и конструкций придется делать по тому пути согласования, который определен в настоящее время.
# общество

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