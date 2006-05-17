Процедура согласования перепланировки квартир упрощаться не будет

Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. Без соответствующего разрешения граждане смогут выполнить определенную часть работ, связанную с заменой дверей, полового покрытия, устройства подвесных потолков без затрагивания инженерных коммуникаций и несущих элементов. Некоторые вопросы будут решаться при посещении архитекторов на местах. Более серьезные переустройства с изменением схем теплоснабжения, несущих стен и конструкций придется делать по тому пути согласования, который определен в настоящее время.