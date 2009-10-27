Процедура оформления ДТП станет проще

А в некоторых случаях даже без участия ГАИ. Соответствующий Указ подписал Президент.

Например, если машина пострадала в аварии незначительно, когда сумма ущерба составляет до 200 евро, то действия сотрудников Госавтоинспекции «заканчиваются» на месте происшествия. Документ защитит интересы, как страховщиков, так и потерпевших. Это решение ускорит сроки выплаты страховки. Теперь потерпевший сможет обратиться как в страховую компанию виновника аварии, так и в свою. Если же авто после ДТП и вовсе не подлежит восстановлению, страховщик будет обязан полностью возместить убытки. Пока же компания не доплачивает стоимость деталей, которые остаются пригодными. Конечно, это нововведение не распространяется на случаи, когда виновник аварии был пьян.

Наталья Халитова, заместитель начальника главного управления страхового надзора Министерства финансов Республики Беларусь: «Абсолютное упрощение процедур, вводится для того, чтобы они были удобными для потерпевших, чтобы потерпевшие в максимально короткие сроки могли получить выплаты. Приведу пример, сегодня действует норма, согласно которой сроки выплат страхового возмещения по этому виду страхования не могут превышать 50 рабочих дней. С принятием Указа, с введением его в силу с 1 июля 2010 года, сроки выплаты у нас не смогут превышать 20 рабочих дней, за исключением сложных случаев, когда у нас имеются споры».