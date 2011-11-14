Пробное выборочное исследование по проблемам занятости населения стартует в Беларуси

Новости Беларуси. Опрос продлится до конца ноября и охватит как города, так и сельскую местность.

Анкета включает 62 вопроса. Они касаются занятости белорусов в период с 7-го по 13-е ноября. Личные данные в нее не вносятся. Полученная информация строго конфиденциальна.

У каждого интервьюера с собой будет удостоверение, выданное территориальными органами статистики, а также зеленый портфель. Все ответы будут записываться со слов граждан, предоставление каких-либо документов не потребуется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полученные данные позволят изучить структуру фактической безработицы, и понять ее причины. А также узнать, каким образом происходит поиск работы, его продолжительность и структуру экономически неактивного населения.