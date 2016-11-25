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Пробная перепись населения пройдет со 2 по 13 октября 2017 года в Молодечненском районе

25 ноября 2016 05:51
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Новости Беларуси. Правительство определило сроки проведения пробной переписи населения. Она пройдет со 2 по 13 октября будущего года в Молодечненском районе. Именно здесь отработают технологию сбора, обобщения и анализа данных белорусов для точного проведения основной кампании уже в 2019 году.

Для координации работы всех звеньев, задействованных в организации и проведении переписи, создана временная республиканская комиссия во главе с вице-премьером Василием Матюшевским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная социальная политика

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