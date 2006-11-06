Проблемы с парковкой автомобилей в центре Минска должны решиться в скором времени

Уже разработан проект обоснования инвестиций размещения стоянок на улично-дорожной сети в пределах и по периметру исторического центра столицы. Мингорисполком рассмотрел этот проект, и с начала ноября работы должны начаться.

Негде припарковаться - такая ситуация знакома каждому автомобилисту. Что же касается центра города, здесь <битва за место под солнцем> разгорается постоянно.

В Центре Минска будет больше мест для парковок автомобилей. Уже сейчас в Верхнем городе оборудована стоянка для 380 машин. Следующий этап - размещение паркингов на улично-дорожной сети от исторического центра Минска.

Проблема с парковкой автомобилей известна городским чиновникам, и решить они ее собираются оперативно. Проект по расположению парковок в центре города уже готов. Сейчас работает комиссия. Она должна определить, сколько машин можно будет ставить в центре Минска, чтобы соблюдались экологические нормативы. В УП <Гаражи, автостоянки и парковки> говорят однако, что рентабельными парковки будут тогда, когда мест на них будет более, чем на пятьсот машин. Бесплатных парковок в городе не будет, за каждое место - надо платить.

В скором времени парковки должны появиться вдоль всего стадиона Динамо, на улице Бобруйской, Мясникова, Немига. Завершающий последний этап - размещение стоянок на втором городском кольце.