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Проблемы Пуховичского района: кто и почему постоянно проверяет магазины

22 декабря 2016 15:00
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Новости Беларуси. Более десятка обращений председатель Миноблисполкома Семен Шапиро рассмотрел в Марьиной Горке во время личного приема граждан. Самые частыми по-прежнему остаются вопросы льготного кредитования, улучшения жилищных условий, приватизации.

Между тем, в Пуховичском районе к проблемному списку присоединились и частые проверки местных магазинов.

И хотя организации официально зарегистрированы, выступают за качество товаров и профессионализм продавцов, методы и полномочия таких ревизоров вызывают вопросы. «Вес интересов» – репортаж в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Прием граждан

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