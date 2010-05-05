Проблемы искажения фактов истории Великой Отечественной войны обсудили эксперты в Минске

В последнее время участились факты искажения известных событий времен Второй мировой — в первую очередь, со стороны специалистов западноевропейской школы.

Поводом этому послужил расширенный доступ к отечественным и зарубежным архивам. По словам экспертов, развитие военной историографии для Беларуси стало необходимым процессом.

Александр Коваленя, директор Института истории НАН Беларуси:

Миллион триста тысяч белорусов служили в рядах Красной Армии, 375 тысяч сражались в рядах партизанах, 70 тысяч сражались в подполье. Плюс еще 440 тысяч составляли партизанский резерв. Скрываются даже эти данные.

Лев Криштапович, заместитель директора информационно-аналитического центра при администрации Президента Республики Беларусь:

Рассуждения такого толка фактически реабилитируют фашизм. Это и есть информационная война. И нам пытаются навязать точку зрения, что эта позиция достойна какого-то обсуждения в плюралистическом обществе. А она должна изначально рассматриваться как фальсифицированная. Вот тогда мы будем действительно защищать нашу Победу.