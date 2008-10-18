Проблему утилизации удачно решили на Скидельском сахарном комбинате

Свекла теперь стабильный источник прибыли. После обработки – это готовые кормовые добавки для скота. И доходная статья экспорта. Ещё год назад отходы продавали хозяйствам всего 2 тысячи рублей за тонну. Тогда как рыночная же цена гранулированного "Жома" – 450 тысяч. Выгода очевидна, а потому и цех по переработке построили меньше чем за год.



Недостатка в сырье для нового производства не будет. Завод увеличивает переработку свёклы почти в три раза. В Беларуси проблем с высококалорийными кормовыми добавками нет. А потому новый продукт рассчитан исключительно на западного покупателя. Ещё до запуска производства, жомом заинтересовались англичане. Первая партия отправлена и в Нидерланды. Сейчас поставки расписаны на несколько месяцев вперёд. А это стабильный приток валюты на предприятие. По прогнозам, новое производство окупится уже за 4 года.