Проблему нехватки сахара и отсутствия транспорта смог решить лишь звонок на горячую линию IV Всебелорусского народного собрания

За два дня работы IV Всебелорусского народного собрания горячая линия буквально раскалилась. От белорусов поступило 835 телефонных звонков и более 250 телеграмм.

Виктор Тозик, заместитель генерального директора КУП «Минсктранс»:

Учитывая пожелания наших граждан, с сегодняшнего дня на пять минут смещено отправление последнего троллейбуса с д/с «Дражня», что позволит избежать этих накладок, которые граждане озвучили при обращении на горячую линию IV Всебелорусского народного собрания. То есть последний троллейбус с «Дражня» вместо 23.55 будет отправляться в 24.00, поэтому я думаю, все проблемы снимутся прямо с сегодняшнего дня.

Вечером того же дня вместе с Геннадием Ивановичем с работы возвращалась и наша съемочная группа. Автобус к остановке подъехал строго по расписанию – в 23.47. Едем до пункта назначения.

Пять минут и мы уже в нужном месте. Но в то ли время?

Геннадий Тарасевич, мастер прессово-кузовного производства Минского автомобильного завода:

Сейчас 33-ий троллейбус будет уходить. Отсюда нужно добраться еще 150 метров до остановки. Если мы не успеем, значит нужно будет добираться пешком.

Однако прежде, чем троллейбус вырулил из-за поворота, мы не то, что дойти, еще и померзнуть успели.

Геннадий Тарасевич:

Как раз мы и успели, потому что немножко сместили график движения.

Проблему решили в два счета. Остается лишь пожелать «счастливого пути».

Виктор Тозик:

Обратился бы тот же Геннадий Иванович к нам. Можете дать даже мой рабочий телефон, пускай, если что-то не устраивает, обращается. Если там будет рациональное зерно, то мы всегда пойдем навстречу и решим эти вопросы.

В деревне Каменка, что на Несвижщине, и дворов-то – по пальцам пересчитать. Не хутор, конечно, но жителей – всего чуть более полсотни. Вдоль проселочной дороги – две автобусные остановки. Транспорт заезжает четыре раза в неделю: утром и вечером, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Только на предложенном маршруте все равно далеко не уехать. А чтобы добраться до райцентра, путь до нужной остановки каменчанам приходится держать неблизкий. Потому и позвонили на горячую линию Всебелорусского народного собрания. Мол, сократите километраж.

Ирина Павловская, пенсионер:

Здесь люди живут в возрасте все, и идем мы минут 35-40 до автобуса. И нам ближе идти в соседнюю деревню через болото, чем туда на перекресток.

От того самого перекрестка до деревни – два километра. По социальным стандартам зона охвата транспортным сообщением – до трех тысяч метров. Но по просьбам трудящихся в деревню завернули не один, а целых два автобуса.

Анатолий Ксенжик, директор ДУП «Автомобильный парк №8» РУП Минскоблавтотранс:

Сейчас завернули еще два автобуса, утром и вечером по обороту будут сюда заходить с Несвижа и на Несвиж.

Ежели у нас пассажиропоток увеличится, нам не проблема увеличить количество рейсов, количество маршрутов.

Теперь сельчанки не упускают возможности обсудить будущие покупки. И уже планируют шопинг.

В телефонном разговоре со Столинщины на том конце провода жаловались на жизнь – не сахар: в магазинах резко пропал сладкий песок. В дефиците продукт был целую неделю, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Оказалось, причиной опустевших полок стал чрезмерный спрос, по-другому, искусственный ажиотаж. За первую неделю декабря жители огуречной долины скупили двухмесячную норму сахара. Это, без малого, 36 тонн. Но едва ли не наследующий день после звонка на железнодорожном вокзале уже разгружали вагоны с мешками белого золота.

Полина (Сергеевна) Пашкевич, предприниматель:

Сейчас сахар есть. Пару дней назад не было. Говорят, что должен сахар подорожать. Может мало привозят, может много разбирают, может чай пьют чаще.

Алексей Бутыло, директор Столинского ГОРПО:

Проблема искусственно создана. По слухам, цена на сахар должна была стать 6000, поэтому и сложился такой ажиотаж.

В целом, проблем с сахаром нет.

Кому-то из дозвонившихся на горячую линию давали ответ в прямой связи, злобу дня других решили через пару дней, чьи-то проблемы потребуют более детального рассмотрения. Однако ни один вопрос не повиснет в воздухе. Специально созданная рабочая группа разберется с каждым озвученным словом.