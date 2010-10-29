В Минске прошло совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Такие встречи — это своего рода отчет правительства о проделанной работе. С докладом о развитии социальной сферы в нашей стране выступил заместитель премьер-министра Владимир Потупчик. Он отметил, что в Беларуси разработана государственная программа демографической безопасности. Она будет направлена на увеличение рождаемости в стране. Проблема обеспеченности маленьких белорусов детскими садами будет решена к 2014 году. В целом, как было отмечено, наше государство никогда не стояло в стороне от решения проблем общества, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Евгений Мельников, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Своевременно выплачиваются зарплата и пенсия, достаточно сказать, что уже в этом году пенсия повышалась уже несколько раз. Значит, правительство держит этот вопрос под контролем. Желательно, конечно, чтобы повысилась зарплата у работников социальной сферы, учителей. Дважды этот вопрос рассматривался, и я думаю, что на следующий год средства заложены и повышение будет.

Светлана Шилова, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Заместитель премьер-министра пригласил нас в рабочую группу и сказал, что наши пожелания, которые направлены на расширение именно социальных сфер — для семьи, молодой семьи и семьи, воспитывающей трех и более детей — будут отражены в новой программе.