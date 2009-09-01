Проблема «Черкизона» решена

Правительство Китая заявило, что вопрос по поводу закрытия Черкизовского рынка в Москве урегулирован с российскими властями.

«В целом проблема разрешена»,— сказал директор европейского дивизиона Министерства коммерции Китая Сан Йонфу. По его словам, примерно 95% конфискованных у китайских торговцев товаров на сумму около $5 млн. было возвращено. Речь идет о 15 тыс. коробок, в которых хранится товар, пояснил чиновник.

Ранее Минкоммерции КНР призвало российскую сторону защитить «исторические» права и интересы китайских торговцев, которые «многие годы работали в России, внося вклад в наполнение рынка и экономическое развитие Москвы и регионов».

Из-за приостановки работы Черкизовского рынка в Москве более 100 тыс. человек потеряли работу.

В настоящее время Главное следственное управление расследует уголовное дело о хранении на складах на территории Черкизовского рынка Москвы крупной партии детских товаров, признанных экспертизой опасными для жизни и здоровья людей. Всего, по данным следствия, на Черкизовском рынке хранится 6 тыс. контейнеров контрабандного груза на $2 млрд.

Мэр Москвы Юрий Лужков подтвердил, что закрытый 29 июня Черкизовский рынок больше не откроется, пишет «Рэспублiка».