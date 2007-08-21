Пробитые талоны уходят в прошлое

На смену кондукторам в общественном транспорте приходит компьютер.

В Минске проверяют на практике автоматизированную систему диспетчерского контроля и управления перевозками пассажиров. Она позволит в режиме реального времени получать информацию о состоянии транспорта и его загруженности.

Одна из составляющих этой системы - так называемый электронный компостер. Он будет реагировать на пластиковую карточку, которая заменит проездной билет. Сегодня рассматривают два варианта пользования - контактный и бесконтактный. Электронный компостер так же позволит реализовать проект по персонализации льгот.

Систему апробируют на базе нескольких автопарков столицы. Автобусы, оснащенные по-новому, будут работать на линии в обычном режиме. За время тестирования планируется отработать каналы связи и проверить программное обеспечение. Автоматизированную систему планируют внедрять в эксплуатацию поэтапно, чтобы не причинять неудобств пассажирам.

