Призывная военная кампания в самом разгаре (ВИДЕО)

В июле белорусская армия пополнится на 10 тыс солдат-срочников. И еще 2 тысячи добавят резервисты.

Уже несколько лет у белорусской призывной кампании в армию есть одна особенность — тщательный медицинский осмотр. За годы, это позволило создать систему по отбору действительно здоровых солдат-срочников. Медицинское освидетельствование в несколько кругов проходит каждый призывник.

По-прежнему у нас сохранены все возможности получить отсрочку от службы. В Беларуси их больше, чем в любой другой стране. Самые распространенные – в связи с получением образования, по здоровью или семейным обстоятельствам — всего около 25 пунктов.

Правда, желающих отдать свой долг родине от этого меньше не становится. В Первомайском райвоенкомате все призывники уже набраны.

Приятно удивит и новый столичный сборный пункт: современные помещения для призывников, места для родных и близких, беседки и даже своя столовая. Сегодня здесь еще идут подготовительные работы, но уже 15 июля отсюда начнут отправлять молодое пополнение в войска.