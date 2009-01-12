Призывная кампания 2009 в самом разгаре

Сегодня ряды Вооруженных Сил и других воинских формирований пополнили первые несколько сотен новобранцев. В общей сложности этой зимой на ратную службу отправятся около 10 тысяч молодых людей. Многие призывники придут в войска уже подготовленными специалистами. Накануне несколько сотен человек освоили профессии водителя и радиотелеграфиста в учебных центрах ДОСААФ. Первыми комплектуются части сил специальных операций. Эти войска, созданные на базе легендарных ВДВ, пользуется у молодежи особой популярностью. В среднем из десяти призывников четверо желают служить именно здесь. Но и отбор весьма жесткий. Анатолию Цуба повезло - завтра он отправится в самое элитное соединение белорусской армии - 5-ю отдельную бригаду спецназа. Предстоящая служба парня не пугает. Он с оптимизмом смотрит в будущее и уже планирует свою военную карьеру. Не стоит боятся предстоящей службы и остальным призывникам. В каждой части для них стремятся создать максимально комфортную атмосферу. Если раньше основными атрибутами армейской казармы были чистота и порядок, то сегодня это еще и комфорт военного общежития. В теплых и уютных казармах есть все для полноценной жизни. Кроме того, нынешние призывники впервые получат не только боевую, но и парадно-повседневную форму одежды. В ней они будут принимать присягу и ходить в городские увольнения. Боевая подготовка, строгий распорядок дня и дисциплина. Чтобы высокие нагрузки не стали причиной болезни военное ведомство гарантирует каждому солдату полноценное питание и медицинское обслуживание. Первым серьезным служебным испытанием для новобранцев станет начальная военная подготовка. Они ознакомятся с военной техникой и изучат азы армейского дела. Это позволит подготовится к началу учебного года. В войсках он начнется в начале февраля.