Призыв 2009 набирает обороты

Этой зимой более 85 тысяч новобранцев попали в поле зрения военкоматов. В столице набор молодого пополнения уже практически завершен: около тысячи парней пополнили ряды вооруженных сил.

Контрольный осмотр – последний шаг. На пункте отправки новобранца в очередной раз встречает десяток врачей. Ребята шутят: нехитрая гимнастика перед хирургом уже входит в привычку. По медицинской цепочке за день проходит около двухсот человек. Но за состоянием призывника начинают следить уже с первого визита в военкомат.

Они были заранее отобраны из воинских частей. Призывники тщательно изучались по состоянию здоровья, психического состояния. Их проверяли еще на местах, то есть можно было воочию убедиться в их готовности.

На рассвете вперед эта партия уходит одной из последних. Как оказалось, военная романтика сапог и портянок по-нраву далеко не всем. Около 70% годных остались дома. Основные причины отсрочки – состояние здоровья, семейное положение и продолжение учебы. Некоторые идут служить только в 24 года.

В этом году впервые в истории Беларуси причиной отсрочки призывника стала сексуальная ориентация. Официально это решение было оформлено как психиатрический диагноз. Запомнился еще один случай. Сына оппозиционера Вечерки на собеседование в военкомат сопровождала мать. Тогда прощание славянки оказалось в прямом смысле слова разрушительным.