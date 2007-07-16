Призыв 2007

В Беларуси началась отправка новобранцев в Вооруженные Силы, внутренние, погранвойска и другие воинские формирования.

До 31 июля в армию призовут около 10 тысяч солдат срочной службы и 3 тысяч резервистов. Одна из главных особенностей нынешней кампании - призыв резервистов в составе целых подразделений. В частности, в Полоцке будет сформирован механизированный батальон.

Служба в резерве введена в Беларуси в 2004 году. Такое право имеют молодые люди до 27 лет, деятельность которых в сфере науки, культуры и искусства имеет важное значение для государства, а также высококвалифицированные рабочие, специалисты сельского хозяйства и представители других категорий. Резервисты без отрыва от основной работы несколько раз в год проходят учебные сборы на базе воинских частей.