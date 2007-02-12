Признайся в любви кумиру!

"За любимую Беларусь!" Под таким девизом сегодня в республике стартовала акция БРСМ. Приурочена она к Празднику всех влюбленных, который пройдет 14 февраля. Запланированы конкурсы рисунков, стихотворений, "семейных альбомов" с историями знакомств и любви, а также тематические дискотеки, вечера и шоу-программы. Для тех, кто мечтает передать "валентинку" своему кумиру - артисту, певцу, телеведущему, спортсмену - в учебных заведениях установлены специальные "почтовые" ящики. Все пришедшие пожелания и признания в любви будут переданы кумирам 13 февраля в Республиканском Доме молодежи.