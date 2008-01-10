Приюты для нуждающихся

В ближайшие 3 года в Беларуси построят 30 отделений круглосуточного пребывания стариков и инвалидов. В настоящее время в структуре территориальных центров соцобслуживания населения работают 36 отделений круглосуточного пребывания на 1 тысячу 126 мест. Главное отличие таких отделений в том, что они расположены непосредственно в тех районах или деревнях, где живут одинокие старики. Кроме того, данная форма обслуживания более экономична: стоимость пребывания человека в отделении круглосуточного пребывания вдвое меньше, чем в доме-интернате.