Приятные новости в сезон отпусков!

В Беларуси минимальная продолжительность трудового отпуска будет увеличена до 24 календарных дней. Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении поправки в Трудовой кодекс. В новом законопроекте, в частности, определена зависимость оплаты труда работника от его квалификации, а также установлена ответственность руководителя за нарушение без уважительных причин порядка и сроков выплаты зарплаты. Изменится и порядок предоставления отпуска за продолжительный стаж работы в одной организации и за ненормированный рабочий день. Так они переводятся в разряд права и за счет собственных средств нанимателя. Из Трудового кодекса исключен творческий и социальный отпуска с сохранением зарплаты для лечения, а также сокращена продолжительность социальных отпусков в связи с обучением.