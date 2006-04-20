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Приятного аппетита!

20 апреля 2006 08:57
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На заседании коллегии глав Мингорисполкома и Минского городского центра гигиены и эпидемиологии были рассмотрены вопросы совершенствования материально-технической базы школьных столовых и улучшения качества питания учащихся. Незадолго до начала заседания проводилась презентация образцов новых блюд, которые были разработаны с учетом пожеланий детей. Изделия отвечают всем требованиям, как по технологии приготовления, так и по содержанию витаминов и микроэлементов, необходимых подрастающему поколению.
# общество

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