Приятного аппетита!

На заседании коллегии глав Мингорисполкома и Минского городского центра гигиены и эпидемиологии были рассмотрены вопросы совершенствования материально-технической базы школьных столовых и улучшения качества питания учащихся. Незадолго до начала заседания проводилась презентация образцов новых блюд, которые были разработаны с учетом пожеланий детей. Изделия отвечают всем требованиям, как по технологии приготовления, так и по содержанию витаминов и микроэлементов, необходимых подрастающему поколению.