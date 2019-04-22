«Привнести какую-то изюминку». В агрогородке Александрия появилась игровая площадка с качелями и тренажерами

Новости Беларуси. Большой трудовой марафон объединил белорусов в эти выходные. Горожане приводили в порядок собственные дворы, городские парки и скверы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в агрогородке Александрия появилась благоустроенная игровая площадка. Вопрос о занятости и досуге детей здесь остро не стоит.

В деревне есть свой футбольный клуб, бассейн. А вот такой территории для игр не было.

Александра Гальковская, жительница агрогородка Александрия:

Я очень рада, что у нас появилась эта площадка. Ведь в городе у каждого такие есть, а у нас в деревне нечасто такую встретишь. Здесь и горки, и качели, и тренажеры, тут постоянно много детей.