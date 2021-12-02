Прививочную кампанию против гриппа продлили до 1 января

Новости Беларуси. Масштабная кампания по вакцинации против гриппа продлена до 1 января. В 2021 году из-за коронавируса она началась позже, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже привито около 550 тысяч человек. Сейчас вакцинация идет активно. Но чтобы сформировался коллективный иммунитет, необходимо охватить не менее 40 % жителей столицы.

Пройти процедуру можно в поликлиниках и в пунктах вакцинации, организованных в крупных торговых центрах. В наличии российский и французский препараты.