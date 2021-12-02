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Прививочную кампанию против гриппа продлили до 1 января

02 декабря 2021 14:47
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Новости Беларуси. Масштабная кампания по вакцинации против гриппа продлена до 1 января. В 2021 году из-за коронавируса она началась позже, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Прививочную кампанию против гриппа продлили до 1 января-1

Уже привито около 550 тысяч человек. Сейчас вакцинация идет активно. Но чтобы сформировался коллективный иммунитет, необходимо охватить не менее 40 % жителей столицы.  

Пройти процедуру можно в поликлиниках и в пунктах вакцинации, организованных в крупных торговых центрах. В наличии российский и французский препараты.  

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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