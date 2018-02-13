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«Привет, Гонконг». С 13 февраля начал действовать безвиз между Беларусью и Гонконгом

13 февраля 2018 07:36
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Новости Беларуси. С 13 февраля начинает действовать безвизовый режим между Беларусью и Гонконгом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Привет, Гонконг». С 13 февраля начал действовать безвиз между Беларусью и Гонконгом-1

Согласно межправительственному соглашению граждане нашей страны, как и граждане Китая, которые проживают в Гонконге, получают право въезжать, выезжать, находиться в стране и проезжать транзитом без оформления визового документа на протяжении 14 дней. По этому случаю на одной из главных достопримечательностей Минска, Национальной библиотеке Беларуси, запустят красочную световую строку со словами «Привет, Гонконг» на английском языке.

# общество # Беларусь-Китай # Фотофакт

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