Привести в полный порядок систему здравоохранения Беларуси за ближайшие 1-2 года

Такое поручение отечественным медикам Президент Александр Лукашенко озвучил, находясь в Витебске на открытии городского роддома.

К этому врачу, самому молодому в поликлинике, очереди нет. Пациентов врач-рентгенолог обслуживает быстро. Александр Яковенко потомственный медик. Выпускник медицинского вуза, не раздумывая, отправился по распределению – в Гомельскую центральную городскую поликлинику. Сказал "да" госструктуре и решительное "нет" частному медцентру.

Именно таких, молодых врачей сегодня не хватает в отечественных поликлиниках. Врачи опытные тоже пока не сдают свои позиции, но передавать опыт уже хотелось бы. Недостаток медицинских кадров сразу сказывается на обслуживании пациентов – злополучные очереди и бесконечные талончики на завтра, на неделю, на месяц вперед.

На торжественной церемонии открытия городского роддома в Витебске несколько дней назад Президент сделал неожиданную рокировку в праздничной речи. Она заменилась на вовсе непраздничное требование Главы государства: решить проблему нехватки врачей в медучреждениях страны. Очереди в поликлиниках, отсутствие узких специалистов и молодых медиков – проблемы отечественной медицины, которые требуют решения.

Интересный факт: каждый десятый молодой специалист-медик в год окончания вуза или на следующий отправляется в декретный отпуск. Причина понятна: в медицинских университетах и институтах в студенческой среде девушек почти 90%.

Вместе с врачом – рентгенологом Александром Яковенко в прошлом году на работу только в 9-ый филиал Гомельской городской центральной поликлиники поступило 4 молодых специалиста. В этом ожидается ещё пять. Немного, но проблема нехватки кадров даже этими малыми силами постепенно решается.

В каждом регионе страны свои рецепты спасения кадровой ситуации. Но все хорошо запомнили фразу, которую сказал Президент в Витебске: издревле врач, как и учитель, является центральной фигурой, и государство будет всегда серьезно относиться к этим профессиям.

