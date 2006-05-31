Присутствие владельца при эвакуации автомобиля не обязательно

1 июня вступает в силу инструкция о порядке принудительной эвакуации транспортных средств.

Документ, утвержденный правительством Беларуси, устанавливает единый для работников Госавтоинспекции МВД порядок принудительной эвакуации транспортных средств, создающих препятствие для дорожного движения или угрозу безопасности граждан.

Отныне принудительно эвакуировать автомобиль на охраняемую стоянку будут и при отсутствии водителя, если он нарушил правила остановки и стоянки транспортных средств. При составлении протокола работник ГАИ в присутствии не менее двух понятых осмотрит транспортное средство, выясняя, есть ли на нем дефекты и повреждения. При наличии таковых в протоколе будет сделана соответствующая запись. За повреждения, причиненные автомобилю в результате принудительной эвакуации или во время нахождения его на охраняемой стоянке, ответственность несет организация, работники которого осуществляли эвакуацию или хранение. Затраты возмещаются лицом, совершившим административное правонарушение. В случае отказа - их взыщут в судебном порядке.