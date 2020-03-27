«Пристегнись к безопасности!» ГАИ напоминает, как правильно пользоваться автокреслами

Новости Беларуси. 27 марта по всей стране проходит единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной темой всех мероприятий станет пропаганда использования во время движения ремней безопасности и детских удерживающих устройств. Ведь согласно исследованиям, применение этих необходимых при движении средств защиты снижает риск гибели водителя и пассажиров при ДТП на 40-50 %. В наших силах сделать поездку безопасной и для детей.

ГАИ напоминает, что самым надежным является специальное детское автокресло. Главное, чтобы оно было правильно подобрано и установлено. Инспекторы еще раз подчеркивают, что по правилам дорожного движения все находящиеся в салоне автомобиля люди во время движения должны пристегиваться. В противном случае они рискуют получить предупреждение или штраф.