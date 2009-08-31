Приставы берут котами и бананами

Нередко российские судебные приставы в счет штрафа изымают «экзотическое» вещи.

«Служебные приставы забирают самое разное имущество, все зависит от суммы задолженности и решения суда, — отмечают в пресс-службе Федеральной службы судебный приставов России. — Допустим, если человек не может расплатиться за кредит по ипотеке, приставы арестовывают и выставляют на торги квартиру. В случае, если имеется задолженность по штрафам, то в качестве имущества, на которое накладывается арест, может выступить мобильный телефон или магнитола».

Нередко приставы изымают «экзотическое» вещи. «Недавно за штрафы забрали персидского кота, ведь животные также являются имуществом, которое можно выставить на торги, — сообщает ФССП. — Кстати, как только кота забрали, должник тут же расплатился по задолженности. Был также случай, когда за неуплату алиментов арестовали несколько коров, но должник предпочел расплатиться ими и не стал выкупать животных. Как-то приставы арестовали большую партию бананов. Иногда из вредности должник отдает долг в несколько тысяч рублей одно- или пятикопеечными монетами».

В пресс-службе также рассказали, как борются со злостными должниками по квартплате. «Например, в городе Тосно Ленинградской области неплательщиков отвезли к баракам, в которые они скоро должны были переселиться. После этого все оплатили свою задолженность», — пишет со слов представителя службы BFM.ru.