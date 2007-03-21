Пришла астрономическая весна

В нынешнем году метеорологическая весна впервые совпала с календарной и началась в первых числах марта.

Положительная среднесуточная температура воздуха установилась на 3-4 недели раньше, чем обычно. Это обусловило раннее созревание почвы. В южной части республики верхний слой почвы уже прогрелся до +5. Хозяйства регионов ведут в основном обработку почв и выборочный сев ранних яровых культур. Массовый сев здесь начнется на днях, в центральной части республики он возможен в конце марта - начале апреля, а в северной - с середины апреля.

21 марта воображаемая ось Земли находится строго вертикально по отношению к Солнцу, и оба полушария нагреваются относительно одинаково. Световой день с сегодняшнего дня будет активно прибывать, и уже завтра он будет на 5 минут больше. А самый длинный световой день в году - 17 часов 7 минут будет 22 июня. С днем весеннего равноденствия связаны многие народные приметы. Считалось, что до конца апреля еще будет 40 утренних заморозков.