Присесть на стул с гвоздями: в Могилёве открылась выставка занимательных наук

Новости Беларуси. Увидеть плазменный шар, собрать магнитный мост и ознакомиться с принципом работы электрической цепи. В Могилёве открылась необычная выставка занимательных наук.

Почти сотня экспонатов, которые наглядно показывают различные законы физики, природные явления, оптические иллюзии, принципы работы технических устройств и многое другое. Причём предметы можно не только трогать руками, но крутить, вертеть и нажимать на них. А самые смелые могут даже попробовать присесть на стул с гвоздями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никита Гуринович:

Это не больно. Это как массаж получается. Но немножко да, покалывает.

Милана Гуринович:

На этом эксперименте мы узнали, как работает электричество. И веду и здесь получается электричество.

Станислав Прокопенко:

Мне понравился вот этот плазменный шар. Когда я это трогаю пальцами, он делает молнии. Мне больше всего это понравилось.