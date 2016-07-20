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Присесть на стул с гвоздями: в Могилёве открылась выставка занимательных наук

20 июля 2016 11:17
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Новости Беларуси. Увидеть плазменный шар, собрать магнитный мост и ознакомиться с принципом работы электрической цепи. В Могилёве открылась необычная выставка занимательных наук.  

Почти сотня экспонатов, которые наглядно показывают различные законы физики, природные явления, оптические иллюзии, принципы работы технических устройств и многое другое. Причём предметы можно не только трогать руками, но крутить, вертеть и нажимать на них. А самые смелые могут даже попробовать присесть на стул с гвоздями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никита Гуринович:
Это не больно. Это как массаж получается. Но немножко да, покалывает. 

Милана Гуринович:
На этом эксперименте мы узнали, как работает электричество.  И веду и здесь получается электричество.

Станислав Прокопенко:
Мне понравился вот этот плазменный шар. Когда я это трогаю пальцами, он делает молнии. Мне больше всего это понравилось.

# общество # Воспитание детей # Никита Гуринович # Милана Гуринович # Станислав Прокопенко

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