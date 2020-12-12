Прирост за сутки составил 1975 пациентов. Данные Минздрава по коронавирусу на 12 декабря

Новости Беларуси. За минувшие сутки в Беларуси зарегистрированы 1975 пациентов с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.