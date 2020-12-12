Прирост за сутки составил 1975 пациентов. Данные Минздрава по коронавирусу на 12 декабря

Новости Беларуси. За минувшие сутки в Беларуси зарегистрированы 1975 пациентов с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За минувшие сутки в Беларуси зарегистрированы 1975 пациентов с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом, всего с начала пандемии с положительным тестом более 158 тысяч человек. Выздоровели 135 922 пациента. В стране проведено уже свыше 3,5 миллиона тестирований на COVID.
Работа по выявлению новых случаев продолжается. К сожалению, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1254 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
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