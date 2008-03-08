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Приоткрыть тайны Вселенной решил астроном-самоучка из Гродно

08 марта 2008 18:00
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Он сам построил мини-обсерваторию. В ее оборудовании использованы собственные ноу-хау.Желание ближе рассмотреть звездное небо для врача по профессии Андрея Прокоповича стало делом всей жизни. Астрономией заинтересовался еще в школе. Сначала увлекся научной литературой, затем появились простейшие телескопы и бинокли, а сейчас у астронома-любителя своя обсерватория.

Наблюдательной площадкой для астронома стал дачный участок. Здесь Андрей Прокопович по собственному проекту построил специальное помещение и установил телескоп.

За пять лет серьезного увлечения астрономией у Андрея появился свой фотоархив звездного неба. Сотни фотографий самых удаленных галактик и туманностей, планет солнечной системы, могли бы стать гордостью любой научной обсерватории.
# общество

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