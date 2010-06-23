Принят проект законопроекта о введении в Беларуси Института третейского разбирательства

Такие суды будут использовать для разрешения экономических споров между гражданами и юридическими лицами.

При подготовке законопроекта учитывался опыт работы подобных структур в различных странах. В России сегодня действуют около 600 третейских судов, в Украине более 100. В США практически каждый третий из экономических споров рассматриваются именно этими судами.

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь:

– Чем он хорош? Тем, что стороны сами могут выбрать того человека, третейского судью, который разрешает этот спор. Они выбирают самого квалифицированного, того, которому они доверяют. Я думаю, что когда заработает этот законопроект, он позволит создать систему, которая будет помогать судам разгрузить себя.