«Принялись уже решения, начались работы». Какие результаты дал приём граждан в Мяделе?

Новости Беларуси. Отвечая на обращения граждан, следует избегать расплывчатых формулировок и давать четкие ответы. Такое мнение высказал по итогам приема граждан 20 июля в Мяделе председатель Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявители обратились к Александру Турчину по разным вопросам. Больше всего просили содействия в благоустройстве территорий. Так, жительница деревни Шиковичи затронула вопрос о состоянии центральной улицы в этом населенном пункте. С этой же проблемой она уже обращалась к властям пять лет назад. На этот раз сразу после разговора в райисполкоме ответственные специалисты выехали на место и оценили состояние дороги. Принято решение в течение месяца определить участки для асфальтирования.

Татьяна Ярошевич:

Приезд был по поводу заезда нашей улицы, потому что было плачевное состояние. Принялись уже решения, мы довольны, начались работы. Надеемся, что со временем у нас будет хороший подъезд.

Кроме того, на приеме граждан были затронуты проблемы землеустройства. Все вопросы до полного их решения остаются на контроле.