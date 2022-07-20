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«Принялись уже решения, начались работы». Какие результаты дал приём граждан в Мяделе?

20 июля 2022 10:47
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Новости Беларуси. Отвечая на обращения граждан, следует избегать расплывчатых формулировок и давать четкие ответы. Такое мнение высказал по итогам приема граждан 20 июля в Мяделе председатель Миноблисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Принялись уже решения, начались работы». Какие результаты дал приём граждан в Мяделе? -1

Заявители обратились к Александру Турчину по разным вопросам. Больше всего просили содействия в благоустройстве территорий. Так, жительница деревни Шиковичи затронула вопрос о состоянии центральной улицы в этом населенном пункте. С этой же проблемой она уже обращалась к властям пять лет назад. На этот раз сразу после разговора в райисполкоме ответственные специалисты выехали на место и оценили состояние дороги. Принято решение в течение месяца определить участки для асфальтирования.  

«Принялись уже решения, начались работы». Какие результаты дал приём граждан в Мяделе? -4

Татьяна Ярошевич:  
Приезд был по поводу заезда нашей улицы, потому что было плачевное состояние. Принялись уже решения, мы довольны, начались работы. Надеемся, что со временем у нас будет хороший подъезд.  

Кроме того, на приеме граждан были затронуты проблемы землеустройства. Все вопросы до полного их решения остаются на контроле.  

Просьбы услышаны, следующий шаг – реализация. Александр Турчин рассказал, как решаются вопросы населения, – подробности здесь.   

# Прием граждан # общество # Александр Турчин # Татьяна Ярошеви # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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