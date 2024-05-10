Принимал участие в форсировании Днепра и расширении плацдармов. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.
Письмо прислала Татьяна Константиновна Дудко из города Крупки. Это история об отце, свекре, дедушке, прадедушке Иване Тихоновиче Дудко.
Я, невестка Ивана Тихоновича, еще при его жизни записала воспоминания о его военных и послевоенных годах. Они были опубликованы в районной газете «Крупскі веснік».
Беларусь помнит! В этих торжественных словах – гордость и величие нашего народа. Народа, который, не жалея своей жизни, завоевал для нас мир и свободу, и который чтит своих освободителей. А для них самое дорогое – это память детей, внуков и правнуков.
С уверенностью можно сказать, что Иваном Тихоновичем Дудко из деревни Сомры будет гордиться не одно поколение родных и близких людей. Пятеро детей (а было семеро), девять внуков и столько же правнуков свято хранят его боевые награды. Это две медали «За отвагу», медаль «За победу над Германией» и орден Великой Отечественной войны 2-й степени. А еще они часто вспоминают рассказы Ивана Тихоновича о войне и его боевом пути.
Как говорит один из его сыновей, Михаил, жизнь отца – это пример стойкости и героизма. Он жил как солдат и умер, можно сказать, на поле боя. В 92 года в один из сентябрьских дней пошел осматривать и готовить картофельное поле для уборки. Там и остановилось его сердце… Когда началась война, в семье Ивана и Авдотьи Дудко было уже трое маленьких детей. Младшенькой Марийке не было еще и года.
Из их деревни в райвоенкомат было призвано несколько мужчин, и они пошли пешком в Крупки. На сборном пункте их продержали всю ночь, а за эти дни немец уже шел по стране. И вышло так, что не было куда отправлять наших солдат.
Наши войска отстояли столицу. И это уже была победа. Потом битва под Сталинградом и переломный момент в войне. Началось наступление советской армии. Осенью 1943 года наши войска форсировали Днепр, вели бои за расширение и удержание плацдармов. Принимал участие в этом и полк, в котором воевал уже младший сержант Иван Дудко. Противник стремился всеми силами отбросить наших за реку, восстановить позиции, атаки шли одна за другой...
Дальше на боевом пути ветерана была Курская битва. Здесь, на Курской дуге, напряжение превышало все границы. Но человеческая воля наших солдат оказалась сильней фашистской железной армады пушек и танков. И наши победили. Тогда же, в 1943 году, младший сержант Дудко стал коммунистом. Иван Тихонович принимал участие в форсировании рек Висла и Одер. Запомнился бой на территории Германии, когда их дивизия попала в окружение, из которого выходила 12 дней и ночей.
– Что там творилось, лучше не рассказывать, – говорил ветеран. Но выдержал воин все ради мира на земле.
Мы очень гордимся нашим героем-отцом, все его внуки и правнуки знают и помнят его нелегкий жизненный путь и будут передавать эти воспоминания из поколения в поколение, чтобы увековечить эту память.
Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Приглашаем всех, кто помнит и знает о подвиге своих дедов и прадедов, принять участие в проекте. Ждем ваши рассказы на электронный адрес admin@ctv.by с указанием личных данных, номера телефона и адреса. Соберем альбом памяти вместе!