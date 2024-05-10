Принимал участие в форсировании Днепра и расширении плацдармов. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй.

Письмо прислала Татьяна Константиновна Дудко из города Крупки. Это история об отце, свекре, дедушке, прадедушке Иване Тихоновиче Дудко.

Я, невестка Ивана Тихоновича, еще при его жизни записала воспоминания о его военных и послевоенных годах. Они были опубликованы в районной газете «Крупскі веснік».

Беларусь помнит! В этих торжественных словах – гордость и величие нашего народа. Народа, который, не жалея своей жизни, завоевал для нас мир и свободу, и который чтит своих освободителей. А для них самое дорогое – это память детей, внуков и правнуков.

С уверенностью можно сказать, что Иваном Тихоновичем Дудко из деревни Сомры будет гордиться не одно поколение родных и близких людей. Пятеро детей (а было семеро), девять внуков и столько же правнуков свято хранят его боевые награды. Это две медали «За отвагу», медаль «За победу над Германией» и орден Великой Отечественной войны 2-й степени. А еще они часто вспоминают рассказы Ивана Тихоновича о войне и его боевом пути.

Как говорит один из его сыновей, Михаил, жизнь отца – это пример стойкости и героизма. Он жил как солдат и умер, можно сказать, на поле боя. В 92 года в один из сентябрьских дней пошел осматривать и готовить картофельное поле для уборки. Там и остановилось его сердце… Когда началась война, в семье Ивана и Авдотьи Дудко было уже трое маленьких детей. Младшенькой Марийке не было еще и года.